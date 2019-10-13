Водія рятували перехожі: в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 жовтня "Лада" на повній швидкості влетіла в дерево.

За кермом автомобіля перехожі виявили непритомного чоловіка. Про це повідомляє Перший міський (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром легковик влетів в дерево Собеседник

Аварія трапилася на вулиці Тимірязєва. Водій легковика не впорався з керуванням і врізався в дерево. Постраждалого діставали з машини перехожі, які стали свідками аварії, вони ж і викликали йому швидку.

Причина втрати контролю над транспортним засобом невідома. На місці події працювали правоохоронці.

У Кривому Розі легковик влетів в дерево Первый городской

У Кривому Розі легковик влетів в дерево Первый городской

У Кривому Розі легковик влетів в дерево Первый городской

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція влаштувала погоню зі стріляниною. Правоохоронці переслідували підозрюваних у побитті таксиста і викраденні автомобіля. На проспекті Свободи, недалеко від Кайдацького мосту, автомобіль заблокували, а злочинців затримали.

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