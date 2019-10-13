Водія рятували перехожі: в Кривому Розі сталася жахлива ДТП. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 жовтня "Лада" на повній швидкості влетіла в дерево.
За кермом автомобіля перехожі виявили непритомного чоловіка. Про це повідомляє Перший міський (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).
Під Дніпром легковик влетів в дерево
Собеседник
Аварія трапилася на вулиці Тимірязєва. Водій легковика не впорався з керуванням і врізався в дерево. Постраждалого діставали з машини перехожі, які стали свідками аварії, вони ж і викликали йому швидку.
Причина втрати контролю над транспортним засобом невідома. На місці події працювали правоохоронці.
У Кривому Розі легковик влетів в дерево
Первый городской
У Кривому Розі легковик влетів в дерево
Первый городской
У Кривому Розі легковик влетів в дерево
Первый городской
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція влаштувала погоню зі стріляниною. Правоохоронці переслідували підозрюваних у побитті таксиста і викраденні автомобіля. На проспекті Свободи, недалеко від Кайдацького мосту, автомобіль заблокували, а злочинців затримали.
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