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20 вересня • оновлено в 11:26
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У Дніпрі взяли в облогу головний офіс Приватбанку: що відбувається

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У Дніпрі у п'ятницю, 20 вересня, натовп людей атакував головний офіс ПриватБанку.

За інформацією пресслужби банку, працівники Нікопольського заводу феросплавів оголосили протест. Із самого ранку 10 автобусів оточили будівлю фінустанови (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Тиск на банк виходить на новий рівень. – Давайте, йдіть ближче до входу! У кого немає петард – ось беріть фарбу. – Барабани дістали? І чого не б'єте? Давайте сильніше, швидше діставай вже. – Керівники груп, підійдіть до мене, і розставте своїх людей, візьміть обладнання. – Ближче до входу, не соромтеся, вимагайте своє, товариші", – процитувала прессекретарка банку Інна Музичук "протестувальників" на своїй сторінці у Facebook.

Протест біля ПриватБанку

Протест біля ПриватБанку

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Як стало відомо, ПриватБанк заздалегідь отримав інформацію про запланований пікет працівників Нікопольського заводу феросплавів.

У пресслужбі відзначили, що організація акції протесту робітників заводу, який не є клієнтом ПриватБанку і не має договірних відносин із ним, може бути черговою спробою дестабілізації роботи найбільшого банку країни.

"Використання простих робітників підприємства, одним із власників якого є структури колишніх акціонерів ПриватБанку, для організованого тиску на банк, викликає багато запитань", – прокоментували у пресслужбі.

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У п'ятницю, 20 вересня, із 7:45 ранку 10 автобусів із працівниками заводу оточили будівлю головного офісу ПриватБанку у Дніпрі. Наразі страйкують близько 500 осіб.

В ході зустрічі з робітниками заводу, на якій були озвучені позиції сторін, банкіри зазначили, що виконання підприємством своїх зобов'язань перед НБУ є наслідком договору поручительства за кредитами рефінансування, отриманими власниками банку до його націоналізації 10 років тому, коли і банк, і завод належали одній групі власників.

У пресслужбі додали, що ПриватБанк не є учасником угоди про врегулювання цієї суперечки між НБУ і Нікопольським заводом феросплавів і розцінює пікет як іще одну спробу тиску.

Протест біля ПриватБанку

Протест біля ПриватБанку

Телеграмканал "Ху@вий Днепр"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мешканки Дніпра зникли гроші з картки ПриватБанку після масштабного збою у фінустанові, який минулого тижня охопив усю Україну.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
протест ПриватБанк
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руденко евгений
руденко евгений
что требуют? ??
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Hecke Josef
Hecke Josef
БеньДюжник орудует.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Нехай пікетують офіс Укрнафти, де Ко вкрав у держави 15 млрд. грн несплачений податків.
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