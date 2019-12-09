Небо затягнуло чорним димом: у Дніпрі пожежа знищила житловий будинок

В Індустріальному районі Дніпра 9 жовтня загорівся житловий будинок у приватному секторі.

Полум'я швидко поширилося по всій площі, повністю знищивши внутрішнє оздоблення помешкання. Відео події опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скриншот Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Як повідомила начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Дарина Гречищева, інформація про займання на вулиці Менделєєва надійшла в Службу порятунку "101" о 12:32. На місце відразу ж направили чергові бригади 3-ї і 18-ї пожежно-рятувальних частин.

Загальна площа пожежі склала приблизно 90 кв. м. У її ліквідації були задіяні три одиниці рятувальної техніки. Вогонь гасили майже годину.

Попередньо, в інциденті ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-нетямі. Щоб звільнити бідолаху з пастки, співробітники Служби порятунку "101" були змушені вирізати частину загородження.

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