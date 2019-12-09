Головна Новини
9 грудня • оновлено в 16:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Небо затягнуло чорним димом: у Дніпрі пожежа знищила житловий будинок

1.8т
Читати матеріал російською

В Індустріальному районі Дніпра 9 жовтня загорівся житловий будинок у приватному секторі.

Полум'я швидко поширилося по всій площі, повністю знищивши внутрішнє оздоблення помешкання. Відео події опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скриншот

Скриншот

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

Новини
Студентів евакуювали з диму: в гуртожитку Дніпра сталася НП

Як повідомила начальниця сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Дарина Гречищева, інформація про займання на вулиці Менделєєва надійшла в Службу порятунку "101" о 12:32. На місце відразу ж направили чергові бригади 3-ї і 18-ї пожежно-рятувальних частин.

Загальна площа пожежі склала приблизно 90 кв. м. У її ліквідації були задіяні три одиниці рятувальної техніки. Вогонь гасили майже годину.

Попередньо, в інциденті ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі семеро рятувальників допомогли коту-нетямі. Щоб звільнити бідолаху з пастки, співробітники Служби порятунку "101" були змушені вирізати частину загородження.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги