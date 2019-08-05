Небо у чорному димі: у Дніпрі трапилася масштабна аварія на ТЕС

Вранці 5 серпня на Придніпровській тепловій електростанції у Дніпрі трапилася аварія.

Камери відеоспостереження зафіксували величезний викид чорного диму над електростанцією близько дев'ятої ранку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили активісти Save Dnipro (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Придніпровській ТЕС трапилася аварія Скріншот із відео

Екозахисники стверджують, що на підприємстві трапилася масштабна аварія з небезпечними викидами у довкілля.

"Сьогодні вранці близько 8:50 на Придніпровській ТЕС був запущений в роботу 10 чи 11 енергоблок (дим виходить в одну трубу) і о 8:56 небо вкрилося густим чорним димом. Візуально аварія тривала до 10 хвилин, однак викиди були дуже активними і безперечно небезпечними!", – написали активісти.

Відеокамера зафіксувала момент аварії. Як видно на записі, густий дим ішов з усієї будівлі електростанції.

В "Save Dnipro" зазначили, що Придніпровська ТЕС і міська влада не сповістили жителів Дніпра про надзвичайну ситуацію.

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