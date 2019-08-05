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Небо у чорному димі: у Дніпрі трапилася масштабна аварія на ТЕС

3.4т Читати матеріал російською

Вранці 5 серпня на Придніпровській тепловій електростанції у Дніпрі трапилася аварія.

Камери відеоспостереження зафіксували величезний викид чорного диму над електростанцією близько дев'ятої ранку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили активісти Save Dnipro (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Придніпровській ТЕС трапилася аварія

На Придніпровській ТЕС трапилася аварія

Скріншот із відео

Екозахисники стверджують, що на підприємстві трапилася масштабна аварія з небезпечними викидами у довкілля.

"Сьогодні вранці близько 8:50 на Придніпровській ТЕС був запущений в роботу 10 чи 11 енергоблок (дим виходить в одну трубу) і о 8:56 небо вкрилося густим чорним димом. Візуально аварія тривала до 10 хвилин, однак викиди були дуже активними і безперечно небезпечними!", – написали активісти.

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Відеокамера зафіксувала момент аварії. Як видно на записі, густий дим ішов з усієї будівлі електростанції.

В "Save Dnipro" зазначили, що Придніпровська ТЕС і міська влада не сповістили жителів Дніпра про надзвичайну ситуацію.

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Україна Дніпро
Теги
ДТЕК аварія Дніпро
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Юг Руси
Юг Руси
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