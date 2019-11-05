Не змогли відговорити: під Дніпром жінка вистрибнула з третього поверху

У Покрові Дніпропетровської області 5 листопада літня жінка зірвалася з балкона третього поверху.
Інцидент стався близько 12:00 в житловому будинку на вулиці Центральній. Про це повідомляє Любимый город.
Під Дніпром жінка вистрибнула з третього поверху
ДТРК "Томськ"
Як стало відомо, серед білого дня жінка похилого віку спробувала накласти на себе руки. Вона перелізла через огорожу балкона і повисла на перилах.
Навколо неї відразу ж зібрався натовп небайдужих. Перехожі почали відмовляти жінку не робити дурниць, однак вона не втрималася і полетіла вниз.
Один з чоловіків швидко зреагував і пом'якшив приземлення жінки, не давши вдаритися головою. Таким чином, серйозний удар припав тільки на ноги.
Постраждалу госпіталізували лікарі швидкої допомоги. Причини такого відчайдушного вчинку поки невідомі.
У Покрові жінка зірвалася з балкона третього поверху
Улюблене місто
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром жінка згоріла уві сні разом з будинком. Вогонь приборкували протягом двох годин. У ліквідації пожежі були задіяні 10 рятувальників.
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