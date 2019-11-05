Не змогли відговорити: під Дніпром жінка вистрибнула з третього поверху

У Покрові Дніпропетровської області 5 листопада літня жінка зірвалася з балкона третього поверху.

Інцидент стався близько 12:00 в житловому будинку на вулиці Центральній. Про це повідомляє Любимый город.

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Як стало відомо, серед білого дня жінка похилого віку спробувала накласти на себе руки. Вона перелізла через огорожу балкона і повисла на перилах.

Навколо неї відразу ж зібрався натовп небайдужих. Перехожі почали відмовляти жінку не робити дурниць, однак вона не втрималася і полетіла вниз.

Один з чоловіків швидко зреагував і пом'якшив приземлення жінки, не давши вдаритися головою. Таким чином, серйозний удар припав тільки на ноги.

Постраждалу госпіталізували лікарі швидкої допомоги. Причини такого відчайдушного вчинку поки невідомі.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром жінка згоріла уві сні разом з будинком. Вогонь приборкували протягом двох годин. У ліквідації пожежі були задіяні 10 рятувальників.

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