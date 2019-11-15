"Не забувайте про сонечок": до Дніпра евакуювали захисників із Донбасу

До Дніпра евакуювали хворих бійців Збройних сил України.

Як повідомила Тетяна Губа, радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації, захисників направили у військовий госпіталь.

До Дніпра евакуювали захисників з Донбасу MediaPort

"Три хворі й один із травмою ока (обстежений у "Докол", зір не постраждав)", – написала Губа.

За її словами, через сильний вітер зворотний виліт затримався, але евакуація із зони ООС пройшла успішно.

"Евакуація з району проведення ООС триває у звичайному режимі, з урахуванням діагнозів і погоди вибирається ефективна й доречна схема. Не забувайте про тих, хто в окопах захищає Ваш спокій", – зазначила Губа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля багатоповерхового житлового будинку виявили тіло 35-річного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий нещодавно повернувся з Донбасу.

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