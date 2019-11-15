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15 листопада • оновлено в 11:37
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"Не забувайте про сонечок": до Дніпра евакуювали захисників із Донбасу

1.2т
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До Дніпра евакуювали хворих бійців Збройних сил України.

Як повідомила Тетяна Губа, радниця голови Дніпропетровської обласної адміністрації, захисників направили у військовий госпіталь.

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До Дніпра евакуювали захисників з Донбасу

До Дніпра евакуювали захисників з Донбасу

MediaPort

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"Три хворі й один із травмою ока (обстежений у "Докол", зір не постраждав)", – написала Губа.

За її словами, через сильний вітер зворотний виліт затримався, але евакуація із зони ООС пройшла успішно.

"Евакуація з району проведення ООС триває у звичайному режимі, з урахуванням діагнозів і погоди вибирається ефективна й доречна схема. Не забувайте про тих, хто в окопах захищає Ваш спокій", – зазначила Губа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля багатоповерхового житлового будинку виявили тіло 35-річного чоловіка. За попередньою інформацією, загиблий нещодавно повернувся з Донбасу.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
Збройні сили України ООС боєць АТО
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый ден ь этих ВСУшных калек пачками вывозят с Донбасса ,а у ООС потерь нет.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие же они "солнышки". Они упыри. Убийцы. Предатели.
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