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5 листопада • оновлено в 13:09
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Не впорався з керуванням: в Дніпрі сталася серйозна ДТП з маршруткою

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У вівторок, 5 листопада, на вулиці Овражній у Дніпрі сталася дороржно-транспортна пригода за участю маршрутки і легкового автомобіля.

В результаті аварії постраждали 7 осіб, передає пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

Інформатор

Відзначається, що близько 10:00 маршрутне таксі №157 рухалася вгору по вулиці. В цей час назустріч їхав Volkswagen, водійка якого не впоралася з керуванням, вилетіла на зустрічну смугу і врізалася в маршрутку.

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На місці події утворилася пробка.

За інформацією патрульної поліції, в результаті аварії з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані 6 осіб. Також постраждала водійка легкового авто.

На місці ДТП працює патруль поліції і слідчий, які встановлюють обставини аварії.

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

Інформатор

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

Інформатор

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У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

Інформатор

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

У Дніпрі легковий автомобіль врізався в маршрутку

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 4 листопада на проспекті Богдана Хмельницького автомобіль Mazda на повній швидкості влетів у стовп. За словами очевидця, за кермом автомобіля перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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