"Не випала, а зістрибнула": в мережі розгорівся скандал довкола аварії автобуса з дітьми в Кам'янському

У місті Кам'янське Дніпропетровської області в понеділок, 3 лютого, за кермом шкільного автобуса помер 68-річний водій. Під час рейсу у чоловіка трапився інсульт, і некерований автобус піддав небезпеці життя 23 пасажирів.

У момент, коли автомобіль на шаленій швидкості і зносячи все на своєму шляху, летів по проїжджій частині, з нього випала вчителька. Жінка стверджує, що це був нещасний випадок, проте багато користувачів мережі піддали її слова сумніву, про що стало відомо з відповідної публікації в Facebook-спільноті "Розумне місто" і коментарів під нею.

ДТП зі шкільним автобусом у Кам'янському Колаж

"Одна з учителів фізкультури намагалася покликати на допомогу, повідомити, що водієві погано, попередити перехожих про небезпеку, але не втрималася і при різкому повороті випала з автобуса", – пояснили в адміністрації навчального закладу.

Скріншот Facebook-спільнота "Розумне місто"

Багато учасників спільноти сприйняли пост як безглузде виправдання вчинку вчительки, яка насправді рятувала власне життя, кинувши вихованців напризволяще.

"Цим роз'ясненням вони тільки ще більше погіршили. Не потрібно воно було: що було, то було. А так воно не піддається критиці, особливо, з огляду на те, що всі ми дивилися відео".

"Не вірю! Не "випала", а "зістрибнула", на відео з камер спостереження видно добре. Пост виправдання провалився. А якщо не дай бог буде горіти школа, Ви також будете через вікна кликати на допомогу?".

"Так просто брехати не треба. Написали б – злякалася, розгубилася. Всі б зрозуміли. А так робите з людей дурнів".

"Це роз'яснення – це ганьба вчителеві фізкультури! Все чітко видно на відео. Дуже проситься цитата: "Щури біжать з тонучого корабля, боягузи – при різкій зміні курсу". Мені здається, діти можуть більше навчити, ніж ви".

Скріншот Facebook-спільнота "Розумне місто"

Скріншот Facebook-спільнота "Розумне місто"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині водій шкільного автобуса помер під час рейсу. В автобусі перебували 20 учнів 22-ї школи і троє дорослих, їх везли в басейн.

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