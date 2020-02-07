"Не виходив на зв'язок": в Кривому Розі в квартирі виявили труп чоловіка. Фото 18+

У Кривому Розі Дніпропетровської області 6 лютого в квартирі виявили труп чоловіка.

За словами сусідів померлого, він довго не виходив на зв'язок, повідомляє "Перший міський" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі в квартирі виявили труп чоловіка Politeka

Як стало відомо, сусіди викликали поліцію, так як один з мешканців будинку довго не виходив на зв'язок.

Так, правоохоронці разом з рятувальниками за допомогою інструменту відчинили двері в квартиру і виявили труп чоловіка.

Труп чоловіка "Перший міський"

Як розповіли сусіди, 58-річний чоловік не виходив з ними на зв'язок з 5 лютого. Тому мешканці вирішили викликати допомогу.

Рятувальники і поліція виявили труп чоловіка "Перший міський"

Також сусіди відзначили, що чоловік хворів на цироз печінки.

На даний момент причина смерті встановлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Голубівка співробітниця швидкої медичної допомоги піддалася насильству під час виклику. На медпрацівницю напала п'яна жінка, на будинок до якої прибула бригада "швидкої".

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