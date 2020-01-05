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5 січня • оновлено в 11:25
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"Не вчиняйте так, прощайте!" З'явилися деталі трагедії з хлопцем з-під Дніпра, який пригнув з вікна

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У Жовтих Водах Дніпропетровської області 15-річний хлопець у новорічну ніч впав з багатоповерхівки. Він отримав безліч травм, але вижив.

Як стало відомо, падіння було навмисним, хлопець намагався вчинити суїцид і записав прощальне відеозвернення. Про це повідомив в Facebook в групі "ЖВ – на пульсі".

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Хлопець пропав вдень 31 грудня, а знайшли його ввечері 1 січня. Перед цим юнак виклав прощальне відео в Instagram, в якому закликав тих, хто його дивиться, не чинити в своєму житті так, щоб їм, в результаті, довелося страждати.

"Не будете ви ходити так, через що ви потім будете страждати, залишитеся на самоті, прощайте", - сказав хлопець у своєму відео.

Покинутий будинок

Покинутий будинок

Facebook

В результаті падіння хлопець отримав численні переломи, травми і обмороження. Що стало причиною такого вчинку поки не відомо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Жовтих Водах Дніпропетровської області підліток випав з вікна багатоповерхівки і потребує допомоги. У хлопчика немає батьків, він знаходиться під опікою бабусі. Допомогу на лікування підлітка збирав благодійний фонд.

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Україна Дніпро
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