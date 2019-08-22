Не пропустив рятувальників: через ДТП під Дніпром машина ДСНС не доїхала на пожежу

У четвер, 22 серпня, під Дніпром водій легкового автомобіля Renault виїжджав заднім ходом з парковки і врізався в автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому рятувальники рухалися з увімкненим світловим сигналом і сиреною, передає "Інформатор".

Через ДТП під Дніпром машина ДСНС не доїхала на пожежу 24 телеканал

Відзначається, що рятувальники прямували на пожежу, яка виникла в екосистемі в Томаківці.

В результаті події пошкоджені обидві машини. Постраждалих немає.

На місці пожежі очікують прибуття резервного відділення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція Дніпропетровської області затримала водія Toyota, який в суботу, 17 серпня, влаштував масштабне потрійне ДТП в Дніпрі і втік з місця аварії. Затриманим виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн.

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