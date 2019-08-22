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Не пропустив рятувальників: через ДТП під Дніпром машина ДСНС не доїхала на пожежу

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У четвер, 22 серпня, під Дніпром водій легкового автомобіля Renault виїжджав заднім ходом з парковки і врізався в автомобіль Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому рятувальники рухалися з увімкненим світловим сигналом і сиреною, передає "Інформатор".

Через ДТП під Дніпром машина ДСНС не доїхала на пожежу

Через ДТП під Дніпром машина ДСНС не доїхала на пожежу

24 телеканал

Відзначається, що рятувальники прямували на пожежу, яка виникла в екосистемі в Томаківці.

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В результаті події пошкоджені обидві машини. Постраждалих немає.

На місці пожежі очікують прибуття резервного відділення.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція Дніпропетровської області затримала водія Toyota, який в суботу, 17 серпня, влаштував масштабне потрійне ДТП в Дніпрі і втік з місця аварії. Затриманим виявився помічник начальника Запорізької обласної поліції майор Артур Фількінштейн.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП ГосЧС
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