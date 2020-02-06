Не повернувся з роботи: на Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка. Фото

На Дніпропетровщині поліція оголосила в розшук 41-річного Олександра Широкова.

20 січня чоловік поїхав на роботу, проте додому після зміни не повернувся. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Чоловік проживає в селі Бузівка. У день свого зникнення він відправився автобусом на роботу в Дніпро, але назад так і не повернувся. На зв'язок зниклий не виходить.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка Сравни. ру

Прикмети: зріст 164 - 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, брови дугоподібні, волосся пряме коротке світле, очі блакитні, ніс прямий.

Був одягнений: чорна в'язана шапка, темно-синя куртка, чорні джинсові штани, чорні зимові черевики, при собі мав банківську карту, ID-паспорт на своє ім'я, чорну сумку з предметами особистої гігієни.

Особливі прикмети: на правій руці між великим і вказівним пальцями шрам, на лівих грудях зверху армійське тату в вигляді меча.

На Дніпропетровщині розшукують зниклого чоловіка ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо вам відомо, де знаходиться Олександр, поліція просить повідомити на лінію "102" або за телефонами: (068) 167-00-03, (291) 2-15-54 або 756-25-24.

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