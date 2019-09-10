Не повернулася зі школи: в Дніпрі шукають зниклу дівчинку-підлітка

У Дніпрі розшукують 16-річну Марію Корольову, яка не повернулася зі школи 9 вересня.

Напередодні у дівчинки стався конфлікт з матір'ю через навчання, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі пропала школярка Колаж

Відомо, що в день зникнення дівчинка перебувала в школі №27, де повідомила подругам, що не планує повертатися додому. Після занять школярка вимкнула телефон і перестала виходити на зв'язок. Шкільним друзям також нічого не відомо про місцезнаходження зниклої.

Дівчинка була одягнена в синьо-зелену спідницю, білу блузку і білі кросівки. При собі вона мала фетрову сіру сумку прямокутної форми.

У Дніпрі розшукують зниклу Марію Королеву Інформатор

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Марії, повідомте за телефоном спецлінії поліції "102", або зателефонуйте її мамі за телефонами: (099) 686-28-56; (097) 260-53-73.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови. Інцидент стався в покинутому дитячому садку на 5 мікрорайоні лівобережжя Каменського. Хлопець отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

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