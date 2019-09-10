Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Не повернулася зі школи: в Дніпрі шукають зниклу дівчинку-підлітка

2.9т Читати матеріал російською

У Дніпрі розшукують 16-річну Марію Корольову, яка не повернулася зі школи 9 вересня.

Напередодні у дівчинки стався конфлікт з матір'ю через навчання, повідомляє Інформатор.

У Дніпрі пропала школярка

У Дніпрі пропала школярка

Колаж

Новини
Схопив за руку і потягнув у кущі: в Дніпрі забили на сполох через викрадачів дітей

Відомо, що в день зникнення дівчинка перебувала в школі №27, де повідомила подругам, що не планує повертатися додому. Після занять школярка вимкнула телефон і перестала виходити на зв'язок. Шкільним друзям також нічого не відомо про місцезнаходження зниклої.

Дівчинка була одягнена в синьо-зелену спідницю, білу блузку і білі кросівки. При собі вона мала фетрову сіру сумку прямокутної форми.

У Дніпрі розшукують зниклу Марію Королеву

У Дніпрі розшукують зниклу Марію Королеву

Інформатор

При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження Марії, повідомте за телефоном спецлінії поліції "102", або зателефонуйте її мамі за телефонами: (099) 686-28-56; (097) 260-53-73.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови. Інцидент стався в покинутому дитячому садку на 5 мікрорайоні лівобережжя Каменського. Хлопець отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
діти зникла людина поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel