Не повернулася додому: на Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчинку-підлітка

На Дніпропетровщині розшукують 16-річну Карину Коробко з Кривого Рогу.

Дівчина не з'являлася вдома чотири доби. Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчинку-підлітка Колаж

Відомо, що в останній раз зниклу бачили вдома 6 грудня. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети: слов'янська зовнішність, на вигляд 15-16 років, зріст 155 см, худорлявої статури, русяве волосся.

Була одягнена в куртку до коліна, сині джинси, чорні чоботи і рожеву кофту. При собі мала телефон марки Nokia.

На Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчинку-підлітка Криворізький відділ поліції

Якщо вам відомо, де знаходиться Карина Коробко, поліція просить повідомити за телефонами: 068-973-86-79, 067-569-05-60 або 102.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла на навчання з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!