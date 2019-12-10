Не повернулася додому: на Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчинку-підлітка

На Дніпропетровщині розшукують 16-річну Карину Коробко з Кривого Рогу.
Дівчина не з'являлася вдома чотири доби. Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.
На Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчинку-підлітка
Колаж
Відомо, що в останній раз зниклу бачили вдома 6 грудня. З тих пір про її місцезнаходження нічого не відомо.
Прикмети: слов'янська зовнішність, на вигляд 15-16 років, зріст 155 см, худорлявої статури, русяве волосся.
Була одягнена в куртку до коліна, сині джинси, чорні чоботи і рожеву кофту. При собі мала телефон марки Nokia.
На Дніпропетровщині розшукують зниклу дівчинку-підлітка
Криворізький відділ поліції
Якщо вам відомо, де знаходиться Карина Коробко, поліція просить повідомити за телефонами: 068-973-86-79, 067-569-05-60 або 102.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла на навчання з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.
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