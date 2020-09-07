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Названо ім'я бійця ЗСУ, що підірвався на міні на Донбасі

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
3,0 т.
Названо ім'я бійця ЗСУ, що підірвався на міні на Донбасі

Названо ім'я бійця ЗСУ, що підірвався на міні на Донбасі.

5 вересня на сході України під час проходження військової служби загинув старший солдат Грицишин Віталій Зіновійович. Він родом з міста Павлоград Дніпропетровської області.

Ліквідуючи пожежу, яка погрожувала позиціям полку, боєць наткнувся на міну та отримав від вибуху смертельні поранення, повідомили в пресслужбі Павлоградської міської ради.

Віталій народився 21 липня 1982 року. Закінчив загальноосвітню школу №17 у місті Павлоград.

У 2015 році він був мобілізований до Збройних сил України, а в 2016 році підписав контракт для подальшого проходження служби.

Віталій залишив про себе добру пам'ять в серцях людей, які його знали. Він був гарним сином, надійним товаришем і доброю людиною.

Віталій Грицишин. Фото пресслужби Павлоградської міської ради

Віталій Грицишин. Фото пресслужби Павлоградської міської ради

Крім того, міський голова Павлограда Анатолій Вершина, депутати міської ради, виконавчий комітет, а також всі мешканці міста висловлюють рідним і близьким співчуття з приводу передчасної смерті бійця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що могилу загиблого бійця батальйону "Дніпро-1", військовослужбовця 128-ї бригади Костянтина Шрамко перенесуть на кладовище в Дніпрі. Захисник загинув в селищі Піски в 2016 році.

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