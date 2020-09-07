Названо ім'я бійця ЗСУ, що підірвався на міні на Донбасі.

5 вересня на сході України під час проходження військової служби загинув старший солдат Грицишин Віталій Зіновійович. Він родом з міста Павлоград Дніпропетровської області.

Ліквідуючи пожежу, яка погрожувала позиціям полку, боєць наткнувся на міну та отримав від вибуху смертельні поранення, повідомили в пресслужбі Павлоградської міської ради.

Віталій народився 21 липня 1982 року. Закінчив загальноосвітню школу №17 у місті Павлоград.

У 2015 році він був мобілізований до Збройних сил України, а в 2016 році підписав контракт для подальшого проходження служби.

Віталій залишив про себе добру пам'ять в серцях людей, які його знали. Він був гарним сином, надійним товаришем і доброю людиною.

Віталій Грицишин. Фото пресслужби Павлоградської міської ради

Крім того, міський голова Павлограда Анатолій Вершина, депутати міської ради, виконавчий комітет, а також всі мешканці міста висловлюють рідним і близьким співчуття з приводу передчасної смерті бійця.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що могилу загиблого бійця батальйону "Дніпро-1", військовослужбовця 128-ї бригади Костянтина Шрамко перенесуть на кладовище в Дніпрі. Захисник загинув в селищі Піски в 2016 році.

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