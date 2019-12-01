Навіть не пригальмував: в Дніпрі дівчина вийшла з трамвая і потрапила під машину

У суботу, 30 листопада, близько 22:00 водій автомобіля Volkswagen збив дівчину, яка вийшла з трамвая на вулиці Чернишевського в Дніпрі.

Постраждалу госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, передає "Інформатор".

У Дніпрі дівчина вийшла з трамвая і потрапила під машину (ілюстрація) dyvys.info

За попередньою інформацією, водій автомобіля не пригальмував перед трамваєм, щоб пропустити людей, які виходять звідти, і збив дівчину.

Першу допомогу потерпілій надали кондуктор і водій трамвая.

Пізніше її шпиталізували. За словами знайомого дівчини, її стан стабільний.

В обставинах і причинах події розбираються правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в мережі з'явився відеозапис моменту ДТП на вулиці Чернишевського в Дніпрі, в якій постраждав 13-річний хлопець. На відеозапису видно, що підліток переходив дорогу по пішохідному переходу і на зелений сигнал світлофору, коли його збив Daewoo Lanos.

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