Народила в вуличному туалеті: під Дніпром 17-річна мати вбила новонародженого

У середу, 12 лютого, в селі Петрово на Дніпропетровщині 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті в своєму дворі.

Мертве немовля дістали з вигрібної ями і направили судмедекспертів, повідомляє Інформатор. Неповнолітню доставили в перинатальний центр через великої крововтрати.

Відомо, що мешканка села перебувала на обліку у лікаря-психіатра. Вона перебувала на 36 тижні вагітності.

За даним фактом в поліції розпочато провадження за ст. 177 Кримінального кодексу України - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Під Дніпром 17-річна мати вбила новонародженого bessarabiainform.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, в пологовому будинку №1 в Житомирі дитина померла через добу після народження. Мама малюка звинувачує лікарів у халатності.

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