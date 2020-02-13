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13 лютого • оновлено в 11:37
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Народила в вуличному туалеті: під Дніпром 17-річна мати вбила новонародженого

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У середу, 12 лютого, в селі Петрово на Дніпропетровщині 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті в своєму дворі.

Мертве немовля дістали з вигрібної ями і направили судмедекспертів, повідомляє Інформатор. Неповнолітню доставили в перинатальний центр через великої крововтрати.

Відомо, що мешканка села перебувала на обліку у лікаря-психіатра. Вона перебувала на 36 тижні вагітності.

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За даним фактом в поліції розпочато провадження за ст. 177 Кримінального кодексу України - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини.

Під Дніпром 17-річна мати вбила новонародженого

Під Дніпром 17-річна мати вбила новонародженого

bessarabiainform.com

Як писав OBOZREVATEL раніше, в пологовому будинку №1 в Житомирі дитина померла через добу після народження. Мама малюка звинувачує лікарів у халатності.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Вагітність і пологи
Місце
Україна Дніпро
Тег
вагітність
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На хрюкраине же нет уличных туалетов, как же так?
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Golan Sim
Golan Sim
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан после майдановского переворота, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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2
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Рагулячий мир
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