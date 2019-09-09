Наркотики поштою: в Дніпрі накрили великий канал з продажу "зілля"

Служба безпеки України вилучила майже кілограм наркотиків на загальну суму близько 750 тис. гривень у жителя Дніпра.

Чоловік отримував речовини в поштових посилках і перепродував їх у різних регіонах країни, передає пресслужба СБУ.

СБУ вилучила у жителя Дніпра майже кілограм наркотиків Пресслужба СБУ

"Оперативники спецслужби встановили, що житель обласного центру отримував через послуги поштового зв'язку наркотики для перепродажу. Отриманий "товар" він реалізовував на території міста та інших регіонів України методом так званих "закладок", – сказано в повідомленні пресслужби.

Для пошуку клієнтів чоловік створив спеціалізований сайт, а також використовував один з інтернет-комунікаторів.

В ході обшуку за місцем проживання затриманого співробітники спецслужби вилучили канабіс, метамфетамін, МДМА, амфетаміну та ЛСД.

Крім того, виявлені гроші, отримані незаконним шляхом, комп'ютерна техніка та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомленні чоловікові про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконних дій.

Також перевіряються відомості про причетність затриманого до пошуку і переправлення за кордон осіб для роботи в сфері наркобізнесу в одній із сусідніх країн.

Загальна вартість вилученого - близько 750 тис. гривень Пресслужба СБУ

Чоловік розповсюджував наркотики шляхом "закладок" Пресслужба СБУ

Правоохоронці виявили гроші, комп'ютерну техніку та телефони Пресслужба СБУ

Раніше OBOZREVATEL писав, що СБУ затримала 52-річного жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в контрабанді кокаїну. Чоловік привозив небезпечні наркотики з країн Західної Європи і поширював їх по всій території України.

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