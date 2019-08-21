Напився і побив вагітну жінку: суд в Павлограді відправив до в'язниці дебошира

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 4 років в'язниці чоловіка, який побив вагітну жінку.

Згідно з текстом вироку, раніше чоловік притягувався до відповідальності і був засуджений до 4 років позбавлення волі умовно за хуліганство і грабіж.

LB.ua

Суд встановив, що близько 15:40 10 березня засуждений, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зайшов в магазин і там почав сварку з жінкою.

Вона зробила йому зауваження і попросила припинити нецензурну лайку, після чого він підійшов, схопив її за шию і 9 разів ударив кулаком в голову.

Відзначається, що постраждала має 2 групу інвалідності, пересувається за допомогою тростини, і на момент злочину була на сьомому місяці вагітності.

В ході засідання засуджений повністю визнав свою провину і заявив, що розкаюється у своїх діях.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу і засудив його до 4 років в'язниці

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі чоловік до смерті побив свого друга, після чого втопив його тіло в річці Інгулець. Подія трапилася 13 серпня в Інгулецькому районі міста.

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