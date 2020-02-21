У п'ятницю, 21 лютого, в Соборному районі Дніпра згвалтували неповнолітню дівчинку.

Закривавлену і напівроздягнену постраждалу знайшли між гаражами в одному з дворів на Набережній Перемоги. На місце відразу ж викликали медиків і поліцію, повідомляє Дніпро оперативний.

Відомо, що напали на дев'ятикласницю, яка живе в будинку неподалік від місця злочину. Повідомляється, що протягом останніх п'яти днів дівчинка не з'являлася вдома і не виходила на зв'язок. Раніше вона вже кілька разів тікала з дому і залишалася у свого друга.

У Дніпрі побили і згвалтували дівчинку-підлітка my.ua

Незадовго до події про зникнення дівчинки в поліцію повідомила її бабуся. Вона дізналася від адміністрації школи, що останнім часом школярка була відсутня на заняттях. Телефон зниклої в цей час був вимкнений.

Постраждалу у тяжкому стані госпіталізували до лікарні імені Мечникова. Правоохоронці активно шукають злочинця.

У Дніпрі побили і згвалтували дівчинку-підлітка Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця. Чоловіка підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

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