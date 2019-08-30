Напав з ножем: в Дніпрі чоловік влаштував криваву бійку в маршрутці

У Дніпрі 55-річний чоловік напав з ножем на пасажира маршрутки.

Інцидент стався в травні 2019 року. Зловмисник перебував в нетверезому стані, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

У Дніпрі нетверезий чоловік накинувся на пасажирів маршрутки Колаж

Перебуваючи в переповненому маршрутному таксі, чоловік посварився з двома пасажирами. Під час конфлікту обвинувачений туристичним ножем завдав одному з них кілька ударів по тілу. Ножові удари припали в область життєво важливих органів.

Травми виявилися не смертельними, адже потерпілим була вчасно надана медична допомога.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі стався жорсткий напад на чоловіка. Невідомий намагався відібрати у чоловіка сумку, в результаті чого зав'язалася бійка. Під час бійки зловмисник дістав пістолет і вистрілив у городянина.

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