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16 жовтня • оновлено в 17:14
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Напали з ножем: в Дніпрі сталася страшна НП з вагітною. Відео 18+

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У Дніпрі 16 жовтня двоє озброєних чоловіків напали на вагітну жінку.

Інцидент стався в районі автовокзалу. Нападників оперативно затримали, повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі невідомі з ножем напали на вагітну жінку

У Дніпрі невідомі з ножем напали на вагітну жінку

Скріншот

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Як стало відомо, напад стався в денний час в багатолюдному місці. Патрульні оперативно відшукали і затримали зловмисників. Один з чоловіків, перебуваючи в неадекватному стані, всіляко опирався діям правоохоронців і просив допомоги у перехожих, називаючи це дійство "свавіллям". Для заспокоєння дебошира поліцейським довелося застосувати силу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі невідомий влаштував бійку з маршрутником. 13 жовтня агресивно налаштований пасажир маршрутки №101 напав на водія. Хулігана вигнали з транспортного засобу через неналежне поводження, і той вирішив помститися.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
напад на жінку затримання поліція
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