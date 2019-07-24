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Напала з сокирою на співмешканця: мешканка Дніпра проведе у в'язниці 7 років

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Кіровський районний суд засудив до 7 років в'язниці жінку, яка напала на свого співмешканця в Дніпрі.

Потерпілий отримав 6 ударів сокирою, однак залишився живий, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Напала з сокирою на співмешканця: мешканка Дніпра проведе у в'язниці 7 років

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Повідомляється, що в січні 2016 року, між жінкою та її співмешканцем, який був в стані алкогольного сп'яніння, на побутовому грунті виникла сварка.

В ході конфлікту засуджена схопила сокиру і кілька разів ударила чоловіка по голові і тілу.

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У пресслужбі повідомляють, що суд визнав її винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (закінчений замах на вбивство) Кримінального кодексу.

Засуджена лише частково визнала свою провину.

Раніше повідомляв, що на Дніпропетровщині чоловік ледь не вбив приятеля через борг.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро кримінал поліція
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