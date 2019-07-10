Намагався зупинити маршрутку: під Дніпром чоловік помер на зупинці

10-го липня в Кривому Розі стався нещасний випадок. На зупинці громадського транспорту загинув чоловік.

За словами очевидців, він намагався зупинити маршрутку, але впав і вдарився головою. Медики констатували смерть, повідомляє "Первый городской".

Чоловік помер на зупинці перший міський

Точний вік загиблого невідомий, на вигляд чоловікові 30-35 років. Особистість і обставини смерті з'ясовують правоохоронці.

ДТП в Кривому Розі Первый городской

Як стверджують свідки, чоловік міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння.

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