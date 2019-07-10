Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Намагався зупинити маршрутку: під Дніпром чоловік помер на зупинці

657 Читати матеріал російською

10-го липня в Кривому Розі стався нещасний випадок. На зупинці громадського транспорту загинув чоловік.

За словами очевидців, він намагався зупинити маршрутку, але впав і вдарився головою. Медики констатували смерть, повідомляє "Первый городской".

Новини
У Криму на новій трасі трапилася страшна ДТП: загинули діти

Чоловік помер на зупинці

Чоловік помер на зупинці

перший міський

Точний вік загиблого невідомий, на вигляд чоловікові 30-35 років. Особистість і обставини смерті з'ясовують правоохоронці.

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

Первый городской

Як стверджують свідки, чоловік міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві п'яний водій авто вилетів на тротуар.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро смерть транспорт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel