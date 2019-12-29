Намагався "проскочити" світлофор: в Дніпрі в потрійному ДТП постраждало двоє людей. Відео

У неділю, 29 грудня, в Дніпрі на проспекті Слобожанському біля ТЦ "Наша правда" відбулося ДТП за участю BMW, Volkswagen і "Таврії".

В результаті події постраждали дві людини. Про це повідомив Інформатор. (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Близько 9:30 водій BMW їхав з боку Нового моста. Водій намагався "проскочити" світлофор біля ТЦ "Наша правда", але зачіп автомобіль Volkswagen, після чого BMW зіткнувся з "Таврією", яка в цей момент виїжджала на Слобожанський проспект. Від удару BMW врізався в світлофор, а "Таврія" розгорнулася.

Потрійне ДТП в Дніпрі інформатор

Потрійне ДТП в Дніпрі Інформатор

Потрійне ДТП в Дніпрі Інформатор

В результаті аварії травмувалася пасажирка BMW і водій "Таврії". Їх госпіталізували в міську лікарню №6 з підозрою на закриту черепно-мозкову травму.

На місці ДТП працював патрульний екіпаж і слідчий по ДТП. Вони опитували свідків і з'ясовували деталі події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині водій Daewoo Nubira, не впоравшись з керуванням, збив заправну колонку. В результаті події дивом ніхто не постраждав.

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