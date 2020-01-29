На трасі під Дніпром зіштовхнулися 7 автомобілів: фото і відео

У середу, 29 січня, на Криворізькому шосе під Дніпром трапилося відразу три ДТП, де зіштовхнулися сім автомобілів.

Два з них – вантажівки, Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru і Fiat. В результаті постраждав один чоловік, який стояв на узбіччі, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, на трасі у напрямку до міста фура не змогла об'їхати пасажирський автобус, який зупинився для заміни колеса. Водій вантажівки зіштовхнувся з Chevrolet, який проїздив повз і зачепив пасажира автобуса на узбіччі. Постраждалого госпіталізували із забоями.

ДТП на Криворізькій трасі Інформатор

ДТП на Криворізькій трасі Інформатор

Пізніше водій іншої фури намагався об'їхати ДТП по острівцю безпеки, але застряг у мокрій землі, що ще більше ускладнило рух. В результаті неподалік від аварії зіштовхнулися Audi і Toyota, остання злетіла в кювет. Ніхто не постраждав.

ДТП на Криворізькій трасі Інформатор

ДТП на Криворізькій трасі Інформатор

На цій же ділянці зіштовхнулися Subaru, Fiat і Audi. Аварія спровокувала величезний затор на трасі. Деталі події з'ясовують правоохоронці.

ДТП на Криворізькій трасі Інформатор

ДТП на Криворізькій трасі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Підгородне Дніпропетровської області 27 січня легковий автомобіль збив маму з дитиною на "зебрі". ДТП зафіксувала камера відеоспостереження.

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