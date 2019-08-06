На автодорозі Бориспіль-Запоріжжя біля села Пушкарівка Дніпропетровської області загорівся вантажний автомобіль.

Повідомлення про пожежу надійшло 6 серпня в 2:30, повідомляють в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка Vgorode.ua

"Прибувши на місце, пожежники встановили, що пожежа виникла в вантажному автомобілі, який знаходився на узбіччі дороги. Орієнтовно займання сталося в моторному відсіку автомобіля "Renault Magnum", - сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, вогонь пошкодив кабіну автомобіля на площі 15 кв. м.

Загорівся моторний відсік Пресслужба ГУ ДСНС Дніпропетровської області

Близько 3:00 співробітники ДСНС загасили пожежу.

На місці події працювали 4 рятувальника та 1 одиниця техніки.

О 3:00 пожежники загасили вогонь Прес-служба ГУ ДСНС Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 30 липня загорілася маршрутка з пасажирами в салоні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!