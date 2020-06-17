На трасі під Дніпром загорілася вантажівка. Фото, відео з місця НП

Неподалік від села Світлогірське Дніпропетровської області 16 червня під час руху автодорогою Дніпро-Миколаїв загорівся вантажний автомобіль.

Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку "101" близько 15:05. На місце оперативно направили чергову бригаду рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Водій транспортного засобу встиг покинути салон до того, як він був охоплений вогнем. У ліквідації пожежі були задіяні шестеро надзвичайників і одна одиниця техніки.

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка. Пожежні на руках винесли його в безпечну зону, після чого передали медикам "швидкої допомоги" для подальшої госпіталізації.