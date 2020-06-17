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На трасі під Дніпром загорілася вантажівка. Фото, відео з місця НП

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Події
537
На трасі під Дніпром загорілася вантажівка. Фото, відео з місця НП

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка

Неподалік від села Світлогірське Дніпропетровської області 16 червня під час руху автодорогою Дніпро-Миколаїв загорівся вантажний автомобіль.

Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку "101" близько 15:05. На місце оперативно направили чергову бригаду рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Водій транспортного засобу встиг покинути салон до того, як він був охоплений вогнем. У ліквідації пожежі були задіяні шестеро надзвичайників і одна одиниця техніки.

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка

На трасі під Дніпром загорілася вантажівка

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка. Пожежні на руках винесли його в безпечну зону, після чого передали медикам "швидкої допомоги" для подальшої госпіталізації.

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