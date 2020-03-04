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4 березня • оновлено в 16:56
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Карина Бондаренко

На трасі під Дніпром перекинулася фура з маслом

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У середу, 4 березня, на трасі Дніпро-Запоріжжя перекинулася автоцистерна з соняшниковою олією. В результаті на проїжджу частину вилилося 10 тонн рідини.

За попередньою інформацією, аварія сталася через колесо, що лопнуло. Водій в пригоді не постраждав, повідомляє Інформатор.

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

Витік масла швидко ліквідували рятувальники. Фуру прибрали з проїжджої частини, жир вимили з дороги, щоб уникнути аварійних ситуацій на трасі.

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

На трасі під Дніпром перекинулася фура

На трасі під Дніпром перекинулася фура

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі Дніпропетровської області автомобіль Toyota врізався в евакуатор і перекинувся. У ДТП постраждав водій.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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