На трасі під Дніпром автомобіль протаранив автоцистерну: постраждала сім'я

У суботу, 30 травня, в Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Нікополь сталася аварія за участю автоцистерни DAF і автомобіля Opel.

В результаті аварії постраждала молода сім'я з дитиною, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дорожньо-транспортна пригода сталася біля села Придніпровське Нікопольського району. Легковий автомобіль зіткнувся з автоцистерною, яка перевозила молоко. Від сильного удару автоцистерна вилетіла на узбіччя і перекинулася, автомобіль Opel сильно понівечило.

Під Дніпром автомобіль протаранив автоцистерну Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті ДТП водій DAF не постраждав. Молода сім'я, яка їхала в легковому автомобілі, отримала травми. В машині їхали чоловік, жінка і дитина. Постраждалих довелося вирізати з машини за допомогою спеціальних інструментів. Їх госпіталізували.

Під Дніпром автомобіль протаранив автоцистерну Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Всі подробиці та обставини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині на ходу згорів пасажирський автобус. Під час займання в автобусі знаходилося вісім чоловік, всі вони вийшли самостійно.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся