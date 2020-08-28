На трасі під Дніпром авто злетіло в кювет: пасажирка загинула на місці. Фото

У Дніпропетровській області на ділянці траси М18 (Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта) відбулася смертельна ДТП.

Автомобіль Lada рухався по автодорозі з боку Харкова у напрямку до Бердянська. Водій легковика не впорався з керуванням, машина вилетіла в кювет, повідомляє "Дніпро оперативний".

Смертельна ДТП трапилася на трасі М18. Дніпро оперативний

Аварія сталася на повороті з траси М18 на дорогу М29 в районі віадука між селищем Губиниха і селом Вільне.

У результаті аварії на місці загинула мати водія Lada. 69-річну жінку затисло в салоні авто, вона отримала несумісні з життям травми.

Усі деталі та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Мати водія легковика загинула на місці. Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром позашляховик збив мотоциклістку. Постраждала отримала численні травми, її госпіталізували до лікарні.