На трасі Харків-Дніпро в потрійній ДТП загинув чоловік. Фото

У понеділок, 2 березня, на трасі Харків-Дніпро трапилася аварія за участю трьох автомобілів.

В результаті зіткнення водій легковика загинув на місці. Ще четверо пасажирів отримали серйозні травми, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

ДТП під Дніпром Експрес

Як попередньо встановлено слідчими, автомобіль "ВАЗ" під керуванням 74-річного чоловіка на заокругленні виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою "DAF". Після цього "ВАЗ" продовжив некерований рух по зустрічній смузі і зіткнувся з мікроавтобусом "Mercedes", в салоні якого знаходилося 8 пасажирів.

Для водія "ВАЗ" отримані травми виявилися несумісними з життям. Решту постраждалих госпіталізували в лікарню.

На даний момент встановлюються всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

ДТП під Дніпром ГУ НП в Дніпропетровській області

ДТП під Дніпром ГУ НП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Набережній Перемоги Honda влетіла в стовп. За попередньою інформацією, машина рухалася на швидкості більше 140 кілометрів на годину.

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