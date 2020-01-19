На трасі Дніпро – Запоріжжя раптово згорів автомобіль. Фото

У неділю, 19 січня, під час в'їзду в Дніпропетровську область загорівся автомобіль Chery Amulet.

В результаті спалаху машина згоріла повністю. Про це повідомив Інформатор.

Займання сталося близько 11:00 біля стели на в'їзді в область недалеко від села Перше Травня. На місце викликали співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Незважаючи на те, що пожежники загасили полум'я, автомобіль згорів повністю.

За попередніми даними водій не постраждав. Що стало причиною загоряння на даний момент невідомо. На місце прибула поліція, щоб встановити деталі події.

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль Інформатор

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль Інформатор

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі на підприємстві загорілося компресорне обладнання. В результаті пожежі вигоріла площа в 100 квадратних метрів.

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