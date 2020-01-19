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19 січня • оновлено в 18:25
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На трасі Дніпро – Запоріжжя раптово згорів автомобіль. Фото

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У неділю, 19 січня, під час в'їзду в Дніпропетровську область загорівся автомобіль Chery Amulet.

В результаті спалаху машина згоріла повністю. Про це повідомив Інформатор.

Займання сталося близько 11:00 біля стели на в'їзді в область недалеко від села Перше Травня. На місце викликали співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. Незважаючи на те, що пожежники загасили полум'я, автомобіль згорів повністю.

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За попередніми даними водій не постраждав. Що стало причиною загоряння на даний момент невідомо. На місце прибула поліція, щоб встановити деталі події.

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль

Інформатор

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль

Інформатор

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль

На трасі Дніпро – Запоріжжі згорів автомобіль

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі на підприємстві загорілося компресорне обладнання. В результаті пожежі вигоріла площа в 100 квадратних метрів.

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Місце
Україна Дніпро
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