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6 листопада • оновлено в 01:13
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На Старому мосту в Дніпрі зіткнулися трамвай і мікроавтобус: є постраждалий

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У вівторок, 5 листопада, близько 17:00 на Амурському (Старому) мосту в Дніпрі зіткнулися трамвай і мікроавтобус Mercedes Sprinter.

В результаті аварії постраждав пасажир мікроавтобуса, передає "Інформатор".

На Амурському мосту зіткнулися трамвай і Mercedes Sprinter

На Амурському мосту зіткнулися трамвай і Mercedes Sprinter

Інформатор

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не впоралася з керуванням і врізалася в трамвай, який рухався назустріч, в сторону правого берега.

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Водій трамвая і пасажири не постраждали, а пасажир Mercedes Sprinter отримав забій грудної клітини.

В результаті події був ускладнений проїзд через міст. Для руху залишилася тільки одна вільна смуга, організовано реверсивний рух.

Обставини події з'ясовує поліція.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 5 листопада, на вулиці Овражній в Дніпрі сталася ДТП за участю маршрутки і легкового автомобіля. В результаті аварії постраждали 7 осіб.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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