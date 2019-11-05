На Старому мосту в Дніпрі зіткнулися трамвай і мікроавтобус: є постраждалий

У вівторок, 5 листопада, близько 17:00 на Амурському (Старому) мосту в Дніпрі зіткнулися трамвай і мікроавтобус Mercedes Sprinter.
В результаті аварії постраждав пасажир мікроавтобуса, передає "Інформатор".
На Амурському мосту зіткнулися трамвай і Mercedes Sprinter
Інформатор
За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не впоралася з керуванням і врізалася в трамвай, який рухався назустріч, в сторону правого берега.
Водій трамвая і пасажири не постраждали, а пасажир Mercedes Sprinter отримав забій грудної клітини.
В результаті події був ускладнений проїзд через міст. Для руху залишилася тільки одна вільна смуга, організовано реверсивний рух.
Обставини події з'ясовує поліція.
Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 5 листопада, на вулиці Овражній в Дніпрі сталася ДТП за участю маршрутки і легкового автомобіля. В результаті аварії постраждали 7 осіб.
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