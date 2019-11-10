На складі під Кривим Рогом сталася масштабна пожежа

У селі Петрове Дніпропетровської області сталася пожежа на складі з насінням соняшнику.
Вогонь охопив 2 тис. кв. метрів, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
На складі з насінням соняшнику сталася масштабна пожежа
Пресслужба ГУ ГосЧС в Дніпропетровській області
Повідомлення про пожежу надійшло о 21:24 суботи, 9 листопада.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремому складському приміщенні.
Вогонь знищив дах складу і 1,5 тис. тонн насіння.
О 22:18 пожежу вдалося локалізувати і о 1:15 – ліквідувати.
Загиблих і постраждалих немає ..
До гасіння залучили 17 рятувальників і 4 одиниці техніки.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Рівному в ніч на 5 листопада близько 2:35 сталася масштабна пожежа в ресторані LION. Його вдалося ліквідувати лише через дві години.
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