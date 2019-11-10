На складі під Кривим Рогом сталася масштабна пожежа

У селі Петрове Дніпропетровської області сталася пожежа на складі з насінням соняшнику.

Вогонь охопив 2 тис. кв. метрів, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На складі з насінням соняшнику сталася масштабна пожежа Пресслужба ГУ ГосЧС в Дніпропетровській області

Повідомлення про пожежу надійшло о 21:24 суботи, 9 листопада.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремому складському приміщенні.

Вогонь знищив дах складу і 1,5 тис. тонн насіння.

О 22:18 пожежу вдалося локалізувати і о 1:15 – ліквідувати.

Загиблих і постраждалих немає ..

До гасіння залучили 17 рятувальників і 4 одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Рівному в ніч на 5 листопада близько 2:35 сталася масштабна пожежа в ресторані LION. Його вдалося ліквідувати лише через дві години.

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