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2 грудня • оновлено в 11:11
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Карина Бондаренко

На проспекті Гагаріна в Дніпрі паралізовано рух: що сталося

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Вранці 2 грудня на проспекті Гагаріна в Дніпрі утворилася величезна пробка. Рух в сторону Запорізького шосе паралізовано.

Через поломку тролейбуса в районі вулиці Болгарській машинам доводиться об'їжджати його по тротуару. Електротранспорт перегородив дві смуги. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

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Станом на 10:00 рух на проспекті Гагаріна утруднено.

пробка

пробка

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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