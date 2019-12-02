На проспекті Гагаріна в Дніпрі паралізовано рух: що сталося

Вранці 2 грудня на проспекті Гагаріна в Дніпрі утворилася величезна пробка. Рух в сторону Запорізького шосе паралізовано.

Через поломку тролейбуса в районі вулиці Болгарській машинам доводиться об'їжджати його по тротуару. Електротранспорт перегородив дві смуги. Про це повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

Станом на 10:00 рух на проспекті Гагаріна утруднено.

пробка Актуально

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