На Поля пограбували ковбасний магазин: товар забрали, а гроші залишили

26 грудня на лінію 102 повідомили, що невідомі пограбували ковбасний магазин на проспекті Олександра Поля.

З магазину винесли чимало ковбас, в той час як гроші залишилися на місці. Як повідомляє Інформатор, інцидент стався близько 1:00 ночі.

У Дніпрі пограбували ковбасний магазин Інформатор

Відомо, що крім продукції в магазині знаходилися і гроші, проте всі готівкові залишилися на місці. Тим часом грабіжники винесли не один кілограм ковбас.

Деталі з'ясовують правоохоронні органи інформатор

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі деталі того, що сталося. Поліцейські вже шукають людей, які можуть бути причетні до пограбування магазину.

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