На пляжі Дніпра жорстко побили чоловіка і жінку: всі подробиці

12 липня близько другої години ночі на пляжі Дніпра сталася бійка.

Заявник розповів, що двоє невідомих чоловіків нецензурно висловлювалися один до одного, їм зробили зауваження, а далі вони влаштували бійку, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, заявник отримав забої голови і рук, а його знайомій зламали руку. Після цього невідомі громадяни втекли.

Бійка на пляжі Информатор

Постраждалі надали прикмети хуліганів і через деякий час інспектори затримали їх.

Поліція з'ясовує обставини події, а постраждалих відправили до лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі двірник вдарила жінку металевим совком.

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