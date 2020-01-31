На очах у дітей: в підвалі школи Кривого Рогу заживо замурували котів

У Кривому Розі Дніпропетровської області в школі №130 опинилися замурованими семеро кошенят.

За непідтвердженою інформацією, такий наказ надійшов від керівництва навчального закладу. Небайдужі містяни взялися за порятунок тварин, повідомила на своїй сторінці в Facebook місцева жителька Тетяна Плющенко.

Повідомлення про жорстоке поводження з тваринами надійшло від учнів школи. У підвальному приміщенні вони виявили замурованими сімох кошенят. Малюки опинилися практично повністю ізольованими від зовнішнього світу. Спілкування з "в'язнями" було можливим тільки через невелике вікно з решіткою.

У Кривому Розі замурували котів zp.today

"Ось ці малюки замуровані в підвалі, мама кошенят з цього боку намагається дерти цю сітку, нявкає. І все це відбувається на очах у дітей, там, де їх повинні вчити доброті та співчуттю до чужого болю, де хапаються за голову і розповідають, що докладають максимум зусиль, віддають всіх себе, щоб запобігти дитячій жорстокості і дитячому булінгові", – написала Плющенко.

Співробітниця навчального закладу, до якої містянка звернулася з проханням звільнити невинних тварин, не тільки проігнорувала звернення, але і зажадала від неї негайно покинути територію школи, погрожуючи поліцією.

"Поки я просовувала через сітку кашу з кормом і пробувала, наскільки міцно тримаються ці решітки, повз нас повільно проїжджав електромобіль BMW. Зупиняється цей автомобіль, виходить з нього жінка і починає на мене кричати: "Жінко, що ви робите? Навіщо ви їх годуєте?" Питаю:" А Ви в курсі, що в підвалі живцем замуровані кошенята, мама на вулиці і жодного відкритого вікна на всю школу?" У відповідь монолог: "Ви думаєте, я не знаю, що відбувається у мене у школі? Не смійте їх тут годувати. Прусаків і мишей ви будете виводити? Ідіть звідси, інакше я зараз викличу поліцію", – поділилася містянка.

У Кривому Розі в шкільному підвалі замурували котів Facebook Тетяни Плющенко

У Кривому Розі в шкільному підвалі замурували котів Facebook Тетяни Плющенко

Директор школи також відмовилася сприяти у порятунку тварин. Більш того, як стверджують місцеві жителі, наказ отруїти всіх котів на території школи був виданий саме нею.

"Діти хвилюються, що вони тепер можуть потруїти інших кошенят, тих, що вижили. Чули, як розмовляли двірники і говорили, що директор дала їм вказівку потруїти всіх котів. Я в шоці! Що робити? Хто виховує наших дітей? Як врятувати кошенят? Завтра піду до директора. Але, як розповіла мені жінка, яка підійшла до нас, вона вже ходила до директора, просила не замуровувати, залишити хоч одну дірку, щоб кішка могла кошенят вивести. Ходила ще одна жінка, просила директора почекати до тепла, щоб кошенята не залишилися на морозі, але директор не погодилася", – сказано в публікації.

Трохи пізніше стало відомо, що котів вдалося звільнити і їх безпеці вже нічого не загрожує. Після широкого розголосу даної ситуації в соцмережі керівництво школи несподівано відмовилося від попередніх заяв і пояснило, що зробило це заради безпеки школярів.

"Нам пояснили, що їх закрили гратами не через котів, а через те, що на території школи часто розпивають спиртне, кидають пляшки в підвал, наркомани також люблять закутки школи і шприци теж опиняються в підвалі. Запевнили, що труїти котів ніхто не збирався і розпорядження такого не було", – повідомила Плющенко.

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