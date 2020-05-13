На Новому мосту в Дніпрі загорівся автомобіль: утворився величезний затор. Фото

Карина Бондаренко Події 10:01, 13.05.2020

У середу, 13 травня, на Новому мосту в Дніпрі на ходу загорівся легковий автомобіль Fiat.

Вогонь вдалося загасити до приїзду рятувальників, проте в результаті події утворилася величезна пробка. Вона тягнеться у напрямку до Правого берега від ТЦ "Наша правда", повідомляє "Інформатор".

Пробка на Новому мосту в Дніпрі станом на 10:00
Мапа
Пробка на Новому мосту в Дніпрі
Інформатор

Займання загасили власник автомобіля і водії сусідніх авто за допомогою вогнегасників. За попередньою інформацією, у Fiat вигорів підкапотний простір.

Пробка на Новому мосту в Дніпрі
Інформатор
Пробка на Новому мосту в Дніпрі
Інформатор
Пробка на Новому мосту в Дніпрі
Інформатор
Пробка на Новому мосту в Дніпрі
Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Кривому Розі головлікар лікарні №4 самовільно виписав 15 пацієнтів, у яких був підтверджений коронавірус.

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