На Донбасі підірвався 22-річний воїн з Дніпра

У районі проведення операції Об'єднаних сил на невідомому вибуховому пристрої підірвався 22-річний військовослужбовець з Дніпра.

Загиблий воїн служив у 25 окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригаді, повідомила на своїй сторінці в Facebook депутат міської ради Юлія Дмитрова.

Загинув військовослужбовець Телеканал 24

"Ми знову втрачаємо молодих хлопців, яким ще жити і жити .... Семен 1997 р.н. з міста Дніпро. Поступив на службу у 25 бригаду ДШВ в січні 2019. Сьогодні вранці він і побратим (19 років) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому ДРГ противника. Двоє загиблих, двоє поранених ", - повідомила вона.

Згідно з інформацією прес-центру ООС, військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому ворожою ДРГ, близько 8:25 21 липня під час висунення на спостережний пункт в районі Щастя (Луганська область).

"В результаті вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву. Також, в результаті вибуху двоє військовослужбовців отримали поранення", - сказано в повідомленні прес-центру.

У свою чергу радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Тетяна Губа повідомила, що двоє поранених військових з мінно-вибуховими травмами з осколковими пораненнями були доставлені в Дніпро.

"Наші поранені земляки військовим вертольотом евакуйовані в Дніпро, стан задовільний, в свідомості, поспілкувалися. За схемою евакувціі, у зв'язку з крововиливом в очах, направлені саме в Дніпро на обстеження обласними офтальмологами і лікарями обласної лікарні Мачнікова", - написала Губа.

Вона додала, що очі у військових цілі, їх лікують за допомогою крапель.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 21 липня, о 00:01 годині на Донбасі розпочалося "хлібне" перемир'я.

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