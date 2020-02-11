Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

На Дніпропетровщину обрушилася негода: яка ситуація на дорогах

1.3т
Читати матеріал російською

У вівторок, 11 лютого, через різке погіршення погоди в Дніпрі і області трапився транспортний колапс.

Всіх учасників дорожнього руху попередили про небезпеку і закликали за можливості перечекати негоду. Яка ситуація на дорогах, розповість OBOZREVATEL.

Новини
Штормовий вітер і сніг: синоптики уточнили прогноз погоди на 11 лютого в Дніпрі

Через несприятливу погоду з 8:30 для всіх категорій транспорту перекрили 18-кілометрову ділянку автомобільної дороги державного значення М-04 Південний об'їзд. Коли трасу знову відкриють для проїзду, поки невідомо.

Негода в Дніпрі

Негода в Дніпрі

ТВ центр

Незважаючи на непередбачувані погодні умови, на лінію вийшов весь громадський транспорт. Як повідомив голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, випуск в усіх напрямках становить від 95 до 100%. Правда, у зв'язку з поганою видимістю і налипанням мокрого снігу середня швидкість руху маршрутних автобусів може скоротитися до 25-30%.

Комунальні служби приступили до ліквідації наслідків негоди ще вночі. Станом на 7:00 вдалося розчистити магістралі міста на 98%. Комунальники висипали майже 900 тонн спеціальної протиожеледних суміші. Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків погоди.

На Дніпропетровщину обрушилася негода: яка ситуація на дорогах

Пресслужба міської ради Дніпра

На Дніпропетровщину обрушилася негода: яка ситуація на дорогах

Пресслужба міської ради Дніпра

На Дніпропетровщину обрушилася негода: яка ситуація на дорогах

Пресслужба міської ради Дніпра

На Дніпропетровщину обрушилася негода: яка ситуація на дорогах

Пресслужба міської ради Дніпра

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в понеділок, 10 лютого, на перехресті Полтавського шосе і вулиці Передовj] в Дніпрі зіткнулися вантажівка і ВАЗ. В результаті ДТП водій легковика отримав травму голови, його госпіталізували.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги