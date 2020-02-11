На Дніпропетровщину обрушилася негода: яка ситуація на дорогах

У вівторок, 11 лютого, через різке погіршення погоди в Дніпрі і області трапився транспортний колапс.

Всіх учасників дорожнього руху попередили про небезпеку і закликали за можливості перечекати негоду. Яка ситуація на дорогах, розповість OBOZREVATEL.

Через несприятливу погоду з 8:30 для всіх категорій транспорту перекрили 18-кілометрову ділянку автомобільної дороги державного значення М-04 Південний об'їзд. Коли трасу знову відкриють для проїзду, поки невідомо.

Негода в Дніпрі ТВ центр

Незважаючи на непередбачувані погодні умови, на лінію вийшов весь громадський транспорт. Як повідомив голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, випуск в усіх напрямках становить від 95 до 100%. Правда, у зв'язку з поганою видимістю і налипанням мокрого снігу середня швидкість руху маршрутних автобусів може скоротитися до 25-30%.

Комунальні служби приступили до ліквідації наслідків негоди ще вночі. Станом на 7:00 вдалося розчистити магістралі міста на 98%. Комунальники висипали майже 900 тонн спеціальної протиожеледних суміші. Роботи триватимуть до повної ліквідації наслідків погоди.

Пресслужба міської ради Дніпра

Пресслужба міської ради Дніпра

Пресслужба міської ради Дніпра

Пресслужба міської ради Дніпра

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в понеділок, 10 лютого, на перехресті Полтавського шосе і вулиці Передовj] в Дніпрі зіткнулися вантажівка і ВАЗ. В результаті ДТП водій легковика отримав травму голови, його госпіталізували.

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