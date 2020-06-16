На Дніпропетровщині знайшли плантацію конопель на 2 млн грн

У Павлограді триває поліцейське відпрацювання міста. Правоохоронці, перевіряючи отриману інформацію, знайшли величезне поле з марихуаною.

Нарковмісні рослини росли на галявині в бур'янах між вулицями Котовського і Попова, повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

"Плантація" марихуани dp.npu.gov.ua

Правоохоронці вирвали, упакували в мішки і відправили на експертизу понад 15 тисяч рослин. За цінами "чорного ринку" така кількість марихуани коштує близько 2 мільйонів гривень.

Мішки з марихуаною dp.npu.gov.ua

У поліції почали кримінальне провадження. Якщо вина власника "плантації" буде доведена, йому загрожуватиме покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в місті Павлоград Дніпропетровської області у відділі поліції призначено тимчасове керівництво і проводиться службова перевірка.