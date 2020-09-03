На Дніпропетровщині злочинна група постачала наркотики до колонії. cdn1.eyeem.com

У Дніпропетровській області група людей організувала наркобізнес в одній із виправних колоній.

Очолила незаконну діяльність мешканка Дніпра, співорганізатором був засуджений, який відбуває в даний момент покарання. Усього до складу злочинної групи входили шестеро осіб, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Обвинувальні акти проти членів групи вже направлені до суду. Пресслужба Національної поліції України

Жінка відповідала за придбання та зберігання метадону, чоловік розповсюджував наркотики серед ув'язнених і збирав із клієнтів гроші. Ще двоє учасників групи доставляли речовини на територію колонії, перекидаючи їх через паркан за допомогою рогаток і арбалета.

Серед злочинців була людина, яка займалася веденням "бухгалтерії". На даний момент встановлено також особу зловмисника, у якого жінка-організатор наркобізнесу закуповувала товар.

Наркотики потрапляли до колонії за допомогою рогаток і арбалета. Пресслужба Національної поліції України

Правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини на два мільйони гривень, інструменти для їх передачі до колонії, 53 тисячі гривень і 12,7 тисяч доларів США, зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти проти членів групи направлені до суду. Їм інкримінують створення злочинної організації, незаконне придбання, зберігання і розповсюдження наркотиків та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Правоохоронці вилучили у наркобізнесменів велику суму грошей. Пресслужба Національної поліції України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі псевдоспівробітник СБУ роз'їжджав по місту з наркотиками. Його затримали на Крутогірному узвозі.

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