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1 квітня • оновлено в 10:58
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На Дніпропетровщині жінка знімала порно з 4-річною дочкою

2.1т
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У Вільногірську Дніпропетровської області правоохоронці викрили 42-річну місцеву жительку, яка знімала свою 4-річну доньку в порно.

Створенням такого контенту зловмисниця займалася вдома близько двох років, повідомили на сайті Національної поліції України. За одне відео вона отримувала тисячу доларів.

На Дніпропетровщині жінка знімала порно з 4-річною дочкою

На Дніпропетровщині жінка знімала порно з 4-річною дочкою

Сайт Нацполіціі

Жінка продавала відзняті матеріали на спеціалізованих форумах, в соціальній мережі і за допомогою месенджера.

"Правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисниці. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, використані при виготовленні порнографічних матеріалів", – йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині жінка знімала порно з 4-річною дочкою

На Дніпропетровщині жінка знімала порно з 4-річною дочкою

Сайт Нацполіціі

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів Кримінального кодексу України. Жінці оголошено про підозру. Їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі винесли жорсткий вирок трьом злочинцям, які вбили чоловіка заради телефону.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
порно
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Исаев Максим
Исаев Максим
В условиях всеобщего обнищания женщина зарабатывала на прокорм семьи как могла! Что ей с ребенком, сдoxнуть от голода нужно было?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Исаев Максим, ти мабуть дітофоб, бо таке відригнути...
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