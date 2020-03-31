На Дніпропетровщині жінка з коронавірусом заразила всю сім'ю: подробиці

На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще один випадок коронавірусу. COVID-19 виявили у жителя Кривого Рогу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відомо, що хворий є чоловіком жінки, якій аналогічний діагноз поставили 25 березня. Раніше інфекція підтвердилася і у їхнього сина, повідомляє "Перший криворізький".

Містянину 63 роки. До підтвердження захворювання він кілька днів перебував в інфекційній лікарні. Стан здоров'я криворіжанина задовільний, за ним цілодобово спостерігають лікарі.

На Дніпропетровщині жінка з коронавірусом заразила всю сім'ю 53 новости

Станом на 30 березня в Дніпропетровській області коронавірус підтвердився у дев'ятьох людей. Одній з них вдалося повністю одужати.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Новомосковськ у хворого на коронавірус COVID-19 місцевого жителя медики кілька днів не могли діагностувати інфекцію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!