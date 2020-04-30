На Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню на пізньому терміні: в мережі збирають допомогу

У місті Марганець Дніпропетровської області 24-річна жінка втратила близнюків на сьомому місяці вагітності.
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Містянка надійшла до лікарні зі скаргою на погіршення самопочуття. УЗД показало внутрішньоутробну загибель плодів, а незабаром після цього у неї підтвердився коронавірус, повідомили в Facebook-спільноті "Марганецький очевидець".
Про смерть малюків Валентина дізналася лише за чотири дні. За цей час у неї встигла розвинутися гостра інтоксикація організму.
На Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню
delo.ua
Про наявність у себе інфекції жінка навіть не підозрювала – останнім часом її тривожив тільки нежить. Лікування пацієнтка проходила під наглядом лікаря.
COVID-19 у містянки підтвердився трьома тестами. Рятувати хвору взялися медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Валентина знаходиться у тяжкому стані, окрім двосторонньої пневмонії, у неї відмовили нирки і постраждала печінка. Жінка потребує гемодіалізу.
Facebook / Юлія Сироватка
Валентину чекає дороге і тривале лікування та відновлення. Всі небайдужі можуть їй допомогти, перерахувавши посильну суму на карту:
5168 7426 0231 8374 (Плотник Лідія Андріївна).
Скріншот
Facebook / "Марганецький очевидець"
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в пологовому будинку обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі жінка з коронавірусом народила здорову дитину. Хлопчик вагою 3,5 кг і зростом 54 см з'явився на світ вночі 29 квітня.
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