На Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню на пізньому терміні: в мережі збирають допомогу

У місті Марганець Дніпропетровської області 24-річна жінка втратила близнюків на сьомому місяці вагітності.

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Містянка надійшла до лікарні зі скаргою на погіршення самопочуття. УЗД показало внутрішньоутробну загибель плодів, а незабаром після цього у неї підтвердився коронавірус, повідомили в Facebook-спільноті "Марганецький очевидець".

Про смерть малюків Валентина дізналася лише за чотири дні. За цей час у неї встигла розвинутися гостра інтоксикація організму.

На Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню delo.ua

Про наявність у себе інфекції жінка навіть не підозрювала – останнім часом її тривожив тільки нежить. Лікування пацієнтка проходила під наглядом лікаря.

COVID-19 у містянки підтвердився трьома тестами. Рятувати хвору взялися медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Валентина знаходиться у тяжкому стані, окрім двосторонньої пневмонії, у неї відмовили нирки і постраждала печінка. Жінка потребує гемодіалізу.

Facebook / Юлія Сироватка

Валентину чекає дороге і тривале лікування та відновлення. Всі небайдужі можуть їй допомогти, перерахувавши посильну суму на карту:

5168 7426 0231 8374 (Плотник Лідія Андріївна).

Скріншот Facebook / "Марганецький очевидець"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в пологовому будинку обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі жінка з коронавірусом народила здорову дитину. Хлопчик вагою 3,5 кг і зростом 54 см з'явився на світ вночі 29 квітня.

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