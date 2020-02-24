У місті Павлоград Дніпропетровської області ввечері 23 лютого місцева жителька зістрибнула з мосту в річку на очах у 16-річного хлопця.

Підліток намагався відмовити жінку від суїциду, проте запобігти трагедії йому не вдалося. На момент прибуття рятувальників вона була вже мертвою, повідомляє Павлоград.dp.ua.

За словами очевидця, містянка залишила куртку на перилах і перелізла через огорожу. Підліток підійшов ближче і спробував взяти жінку за руку, проте вона наказала йому відійти і відразу ж зістрибнула з мосту в воду.

Самогубство в Павлограді Павлоград.dp.ua

На місце події викликали поліцію і рятувальників. Підмога приїхала протягом п'яти хвилин. Потерпілу дістали з води в 20 метрах від берега і спробували реанімувати, але було занадто пізно – жінка не подавала жодних ознак життя.

Тіло загиблої направили на судмедекспертизу. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

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Самогубство в Павлограді Павлоград.dp.ua

Самогубство в Павлограді Павлоград.dp.ua

Самогубство в Павлограді Павлоград.dp.ua

Самогубство в Павлограді Павлоград.dp.ua

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