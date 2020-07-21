На Дніпропетровщині згоріла поштова вантажівка: посилки можна не чекати

У вівторок, 21 липня, в селищі Царичанка Дніпропетровської області загорівся вантажний автомобіль поштової служби.

Інформація про пожежу на вулиці Царичанській надійшла до Служби порятунку "101" о 1:43. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Було встановлено, що загоряння почалося в причепі вантажного автомобіля "Renault Trucks T 440", який перевозив поштові відправлення.

На Дніпропетровщині згоріла поштова вантажівка Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині згоріла поштова вантажівка Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Пожежу локалізували о 02:17, а повністю загасили о 3:02. Вогонь пошкодив причіп вантажівки і посилки, які знаходились у ньому. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Із людей в результаті інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

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